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Türkiye’de araç satışları Ocak-Nisan döneminde %11,3 arttı

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 14:24:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %30,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %22,3 düşüşle 75.919 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %29,4 ve yıllık %20,6 düşüşle 61.488 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %36,4 ve yıllık %28,6 düşüşle 14.471 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %11,3 artışla 371.438 adet seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %16,6 artışla 294.837 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %5,2 artışla 76.601 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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