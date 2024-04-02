Türkiye’de araç satışları Ocak-Mart döneminde %25,2 arttı

Salı, 02 Nisan 2024 11:05:13 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %3,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,7 artışla 109.828 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %5,8 ve yıllık %9,9 artışla 87.071 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %4,03 ve yıllık %7,9 düşüşle 22.757 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %25,2 artışla 295.519 adet seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %33,05 artışla 233.389 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %2,6 artışla 62.130 adet seviyelerinde kaydedildi.