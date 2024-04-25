Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Mart döneminde %24 arttı

Perşembe, 25 Nisan 2024 11:45:53 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Mart ayında aylık %3,1 ve yıllık %4,2 artışla 114.210 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %9,9 artışla 87.071 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %24 artarak 307.461 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk üç ayında motorlu araç ihracatı yıllık %1,1 artışla 256.511 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 154.319 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %13,7 artışla 59.847 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %4,6 artışla 9,22 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %4,2 düşüşle 2,47 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Mart ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı aylık %6,5 ve yıllık %22,9 artışla 78.291 adet, binek araç ithalatı ise aylık %9,7 ve yıllık %20,2 artışla 61.466 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %41 artışla 204.558 adet ve binek araç ithalatı yıllık %41,1 artışla 159.682 adet seviyelerinde yer aldı.