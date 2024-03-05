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Türkiye’de araç satışları Ocak-Şubat döneminde %40,6 arttı

Salı, 05 Mart 2024 10:33:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %32,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %30,6 artışla 105.990 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %28,5 ve yıllık %39,7 artışla 82.277 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %51,4 ve yıllık %6,6 artışla 23.713 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %40,6 artışla 185.691 adet seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %52,1 artışla 146.318 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %9,8 artışla 39.373 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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