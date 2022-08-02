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Türkiye’de araç satışları Ocak-Temmuz döneminde %7,3 düştü

Salı, 02 Ağustos 2022 11:21:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %35,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,1 artışla 52.206 adet oldu. Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %36 düşüşle ve yıllık %13 artışla 41.031 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %32,3 ve yıllık %3,1 azalarak 11.175 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %7,3 düşüşle 410.110 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yapılan binek araç satışları yıllık %7,9 düşüşle 319.313 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yıllık %5,3 düşerek 90.797 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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