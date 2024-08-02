Türkiye’de araç satışları Ocak-Temmuz döneminde %0,1 arttı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %11,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,5 düşüşle 94.037 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %16,5 ve yıllık %16 düşüşle 73.396 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %12,3 artış ve yıllık %22,2 düşüşle 20.641 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %0,1 artışla 672.018 adet seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %3,4 artışla 563.351 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %11,1 düşüşle 135.667 adet seviyelerinde kaydedildi.