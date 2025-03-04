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Türkiye’de araç satışları Ocak-Şubat döneminde %14,2 düştü

Salı, 04 Mart 2025 14:00:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %32,2 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,4 düşüşle 90.730 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya aylık %35,9 yükselişle ve yıllık %7,6 düşüşle 76.021 adet binek araç satışı gerçekleştirilirken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları ise aylık %15,7 artarak ve yıllık %38 düşerek 14.709 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %14,2 düşüşle 159.384 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %9,8 düşerek 131.965 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %30,4 düşüşle 27.419 adet seviyelerine geriledi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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