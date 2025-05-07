Türkiye’de araç satışları Ocak-Nisan döneminde %2,7 arttı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Nisan ayında aylık %10 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %38,8 artışla 105.352 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %7 düşüşle ve yıllık %39 artışla 85.411 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları ise aylık %20,5 azalarak ve yıllık %37,8 artarak 19.941 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %2,7 artışla 381.636 adet seviyesine çıktı. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %4,9 artışla 309.204 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %5,4 düşüşle 72.432 adet seviyelerinde yer aldı.