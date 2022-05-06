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Türkiye’de araç satışları Ocak-Nisan döneminde %18,5 düştü

Cuma, 06 Mayıs 2022 11:46:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %6,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,4 düşüşle 60.035 adet oldu. Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %9,2 ve yıllık %5,8 düşüşle 45.564 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %2,6 ve yıllık %10,4 artışla 14.471 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Nisan döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %18,5 düşüşle 212.085 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yapılan binek araç satışları yıllık %20,7 düşüşle 162.398 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yıllık %10,2 düşerek 49.687 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa otomotiv 

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