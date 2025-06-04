Türkiye’de araç satışları Ocak-Mayıs döneminde %3,7 arttı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları Mayıs ayında aylık %3,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,4 artışla 107.730 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %0,3 düşüşle ve yıllık %6,1 artışla 85.123 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları ise aylık %13,4 ve yıllık %12,8 artarak 22.607 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %3,7 artışla 489.366 adet seviyesine çıktı. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %5,1 artışla 394.327 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %1,7 düşüşle 95.039 adet seviyelerinde yer aldı.