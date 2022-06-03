Türkiye’de araç satışları Ocak-Mayıs döneminde %12 düştü

Cuma, 03 Haziran 2022 10:26:45 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %8,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,1 artışla 65.167 adet oldu. Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %13,6 ve yıllık %20 artışla 51.750 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %7,3 düşüşle ve yıllık %15,7 artışla 13.417 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mayıs döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %12 düşüşle 277.252 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yapılan binek araç satışları yıllık %13,6 düşüşle 214.148 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yıllık %5,7 düşerek 63.104 adet seviyesinde yer aldı.