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Türkiye’de araç satışları Ocak-Mart döneminde %6,5 düştü

Cuma, 04 Nisan 2025 14:13:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Mart ayında ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları, bir önceki aya kıyasla %28,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,2 artışla 116.900 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %20,8 ve yıllık %5,5 artışla 91.828 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %70,4 ve yıllık %7,9 artışla 25.072 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %6,5 düşüşle 276.284 adet seviyesine geriledi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %4,1 düşüşle 223.793 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %15,5 düşüşle 52.491 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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