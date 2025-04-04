Türkiye’de araç satışları Ocak-Mart döneminde %6,5 düştü

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Mart ayında ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları, bir önceki aya kıyasla %28,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,2 artışla 116.900 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %20,8 ve yıllık %5,5 artışla 91.828 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %70,4 ve yıllık %7,9 artışla 25.072 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %6,5 düşüşle 276.284 adet seviyesine geriledi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %4,1 düşüşle 223.793 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %15,5 düşüşle 52.491 adet seviyelerinde kaydedildi.