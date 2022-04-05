Türkiye’de araç satışları Ocak-Mart döneminde %23,5 düştü

Salı, 05 Nisan 2022 10:46:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Mart ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Şubat ayına göre %29,4 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %33,4 artışla 64.267 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %33,2 artış ve yıllık %34,3 düşüşle 50.173 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %17,3 artış ve yıllık %29,8 düşüşle 14.094 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %23,5 düşüşle 152.050 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %25,3 düşüşle 116.834 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %16,5 düşerek 35.216 adet seviyesinde yer aldı.