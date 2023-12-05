Türkiye’de araç satışları Ocak-Kasım döneminde %60,8 arttı

Salı, 05 Aralık 2023 11:30:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %13,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %39,8 artışla 115.040 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %10,7 ve yıllık %54,4 artışla 91.424 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %25,9 ve yıllık %2,3 artışla 23.616 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %60,8 artışla 1.073.982 adet seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %66,2 artışla 840.925 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %43,7 artışla 233.057 adet seviyelerinde kaydedildi.