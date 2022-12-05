Türkiye’de araç satışları Ocak-Kasım döneminde %1 azaldı

Pazartesi, 05 Aralık 2022 11:38:24 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %26,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %36,7 artışla 82.311 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %24,8 ve yıllık %37,8 artışla 59.222 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %29,8 ve yıllık %34 artarak 23.089 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Kasım döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %1 düşüşle 668.063 adet oldu. Söz konusu dönemde iç piyasaya yapılan binek araç satışları yıllık %2,4 düşüşle 505.886 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yıllık %3,4 artarak 162.177 adet seviyesinde yer aldı.