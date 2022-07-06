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Türkiye’de araç satışları Ocak-Haziran döneminde %9,3 düştü

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 10:36:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %23,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1 artışla 80.652 adet oldu. Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %23,9 ve yıllık %2,9 artışla 64.134 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %23,1 artarak ve yıllık %5,5 azalarak 16.518 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Haziran döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %9,3 düşüşle 357.904 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yapılan binek araç satışları yıllık %10,3 düşüşle 278.282 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yıllık %5,6 düşerek 79.622 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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