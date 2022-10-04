Türkiye’de araç satışları Ocak-Eylül döneminde %6,7 azaldı

Salı, 04 Ekim 2022 10:43:10 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %28,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,7 artışla 62.084 adet oldu. Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %26,8 ve yıllık %2,9 artışla 44.681 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %32,8 ve yıllık %26,7 artarak 17.403 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Eylül döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %6,7 düşüşle 520.530 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yapılan binek araç satışları yıllık %8,2 düşüşle 399.224 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yıllık %1,7 düşerek 121.306 adet seviyesinde yer aldı.