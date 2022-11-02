Türkiye’de araç satışları Ocak-Ekim döneminde %4,7 azaldı

Çarşamba, 02 Kasım 2022 10:35:24 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %5,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,9 artışla 65.222 adet oldu. Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %6,2 ve yıllık %17,1 artışla 47.440 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %2,2 ve yıllık %9,5 artarak 17.782 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %4,7 düşüşle 585.752 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yapılan binek araç satışları yıllık %6 düşüşle 446.664 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yıllık %0,4 düşerek 139.088 adet seviyesinde yer aldı.