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Türkiye’de araç satışları Ocak ayında %60,3 arttı

Perşembe, 04 Şubat 2021 11:13:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Aralık ayına göre %58 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %60,3 artışla 43.728 adet oldu.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %56,2 düşüş ve yıllık %60,6 artışla 35.358 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %64,5 düşüş ve yıllık %59,2 artışla 8.370 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  otomotiv  |  benzer haberler »


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