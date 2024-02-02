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Türkiye’de araç satışları Ocak ayında %56,6 arttı

Cuma, 02 Şubat 2024 14:13:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %49,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %56,6 artışla 79.701 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %49,3 düşüşle ve yıllık %71,7 artışla 64.041 adet seviyesinde yer alırken iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %51,4 düşerek ve yıllık %15,1 artarak 15.660 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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