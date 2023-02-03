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Türkiye’de araç satışları Ocak ayında %33,5 arttı

Cuma, 03 Şubat 2023 09:37:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %55,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %33,5 artışla 50.894 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %57 düşüşle ve yıllık %28,5 artışla 37.288 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %52,2 düşerek ve yıllık %49,3 artarak 13.606 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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