Türkiye’de araç satışları Ocak ayında %13,9 azaldı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %59,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,9 düşüşle 68.654 adet seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %58,5 ve yıllık %12,6 düşüşle 55.944 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %64,1 ve yıllık %18,8 düşerek 12.710 adet seviyesinde kaydedildi.