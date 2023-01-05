Türkiye’de araç satışları Ocak-Aralık döneminde %6,2 azaldı

Perşembe, 05 Ocak 2023 11:16:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında Kasım ayına kıyasla %40 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %85,1 artışla 115.220 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %46,5 ve yıllık %99,2 artışla 86.774 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %23,2 ve yıllık %55,2 artarak 28.446 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan geçtiğimiz yılın Ocak-Aralık döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %6,2 düşüşle 783.283 adet oldu. Söz konusu dönemde iç piyasaya yapılan binek araç satışları yıllık %5,5 düşüşle 592.660 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yıllık %8,6 artarak 190.623 adet seviyesinde yer aldı.