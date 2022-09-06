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Türkiye’de araç satışları Ocak-Ağustos döneminde %8,5 düştü

Salı, 06 Eylül 2022 10:42:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %7,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,3 düşüşle 48.336 adet oldu. Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %14,1 ve yıllık %21,3 düşüşle 35.230 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %17,3 artarak ve yıllık %4,3 azalarak 13.106 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %8,5 düşüşle 458.446 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yapılan binek araç satışları yıllık %9,4 düşüşle 354.543 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yıllık %5,2 düşerek 103.903 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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