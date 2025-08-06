Türkiye’de araç satışları 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %6,5 yükseldi

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Temmuz ayında aylık %9,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,6 artışla 107.718 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %10,1 düşüşle ve yıllık %14,7 artışla 84.195 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları ise aylık %5,7 düşerek ve yıllık %14 artarak 23.523 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %6,5 artışla 715.695 adet seviyesine çıktı. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %6,7 artışla 572.198 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %5,8 artışla 143.497 adet seviyelerinde yer aldı.