 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’de...

Türkiye’de araç satışları 2024 yılında %0,5 yükseldi

Salı, 07 Ocak 2025 11:45:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %40,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,3 artışla 170.249 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %42,5 ve yıllık %6,6 artışla 134.811 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %33,7 ve yıllık %9,9 artışla 35.438 adet seviyesinde kaydedildi.

2024 yılının tamamında iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %0,5 artışla 1.238.509 adet seviyesinde oldu. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %1,3 artışla 980.341 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %2,7 düşüşle 258.168 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Kasım ayında aylık %9,8 geriledi

20 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Kasım döneminde %0,9 düştü

17 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %8,1 düştü

16 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak-Kasım döneminde %0,5 azaldı

04 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ekim ayında aylık %1,4 geriledi

20 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %7,3 düştü

11 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak-Ekim döneminde %1,2 azaldı

04 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Eylül ayında aylık %0,5 yükseldi

22 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Eylül döneminde %6,9 düştü

14 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak-Eylül döneminde %1,2 azaldı

02 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis