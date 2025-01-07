Türkiye’de araç satışları 2024 yılında %0,5 yükseldi

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %40,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,3 artışla 170.249 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %42,5 ve yıllık %6,6 artışla 134.811 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %33,7 ve yıllık %9,9 artışla 35.438 adet seviyesinde kaydedildi.

2024 yılının tamamında iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %0,5 artışla 1.238.509 adet seviyesinde oldu. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %1,3 artışla 980.341 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %2,7 düşüşle 258.168 adet seviyelerinde kaydedildi.