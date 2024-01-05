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Türkiye’de araç satışları 2023 yılında %57,4 arttı

Cuma, 05 Ocak 2024 11:23:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %37,9 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %37,7 artışla 158.653 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %38,3 ve yıllık %45,7 artışla 126.416 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %36,5 ve yıllık %13,3 artışla 32.237 adet seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %57,4 artışla 1.232.635 adet seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %63,2 artışla 967.341 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %39,2 artışla 265.294 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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