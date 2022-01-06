Türkiye’de araç satışları 2021’de %4,6 düştü

Perşembe, 06 Ocak 2022 12:09:40 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım ayına göre %3,3 artış ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %40,3 düşüşle 62.243 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %1,3 artış ve yıllık %46 düşüşle 43.559 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %8,4 artış ve yıllık %20,7 düşüşle 18.684 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, geçtiğimiz yılın tamamında Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %4,6 düşüşle 737.350 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %7,9 düşüşle 561.853 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %7,9 artarak 175.497 adet seviyesinde yer aldı.