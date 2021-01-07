Türkiye’de araç satışları 2020 yılında %61,3 arttı

Perşembe, 07 Ocak 2021 15:28:19 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım ayına göre %30,1 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %15,2 artışla 104.293 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %25,4 ve yıllık %14 artışla 80.721 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %49,3 ve yıllık %19,8 artışla 23.572 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, geçtiğimiz yılın tamamında Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %61,3 artışla 772.788 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %57,6 artışla 610.109 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %77,2 artarak 162.679 adet seviyesinde yer aldı.