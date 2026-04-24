Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Nisan ayında %0,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Mart ayında 85 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Nisan ayında aylık %0,5 artarak 85,5 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Mart ayında %0,8 azalmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %5,8 düşüşle 55,6 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %0,9 azalışla 78,3 puan seviyesine geriledi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %0,1 düşüşle 55,3 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Şubat ayına kıyasla %1,7 artışla 104,4 puan seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %12,8 yükselerek 26,5 puan seviyesine çıkarken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %10,4 artarak 17,4 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.