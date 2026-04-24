Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Nisan ayında %0,5 arttı

Cuma, 24 Nisan 2026 14:04:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Mart ayında 85 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Nisan ayında aylık %0,5 artarak 85,5 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Mart ayında %0,8 azalmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %5,8 düşüşle 55,6 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %0,9 azalışla 78,3 puan seviyesine geriledi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %0,1 düşüşle 55,3 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Şubat ayına kıyasla %1,7 artışla 104,4 puan seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %12,8 yükselerek 26,5 puan seviyesine çıkarken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %10,4 artarak 17,4 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Benzer Haber ve Analizler

Bursa PS: Talep var ama karar yok, yassı çelik piyasasında bekle-gör dönemi

08 Nis | Çelik Haberler

Serdar Başoğlu: Küresel arz fazlası ve korumacılık çelik sektörünün yeni dengesini belirliyor

08 Nis | Çelik Haberler

Bursa PS: Çelik-otomotiv ilişkisi artık yalnızca maliyet değil, strateji meselesi

08 Nis | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Mart ayında %0,8 azaldı

26 Mar | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Şubat ayında %2,3 arttı

19 Şub | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Ocak ayında %0,3 arttı

22 Oca | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Aralık ayında %1,8 düştü

19 Ara | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Kasım ayında %1,6 arttı

26 Kas | Çelik Haberler

TÇÜD: Kapasite kullanımının artması ve rekabet gücünün korunması mevcut konjonktürde önem taşıyor

03 Kas | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Ekim ayında %0,3 düştü

23 Eki | Çelik Haberler





