Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Ocak ayında %0,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre 2025’in Aralık ayında 83,5 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Ocak ayında aylık %0,3 artarak 83,7 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Aralık ayında %1,8 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %5 artışla 58,1 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %4,3 yükselişle 81,5 puan seviyesine çıktı.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %20,4 düşüşle 50 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Aralık ayına kıyasla %0,7 düşüşle 101,9 puan seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %4,1 azalarak 23,2 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %1,9 düşerek 14,9 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.