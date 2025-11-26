Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Kasım ayında %1,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Ekim ayında 83,6 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Kasım ayında aylık %1,6 artarak 85 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Ekim ayında %0,3 azalmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %6,1 artışla 57,1 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %1,3 artışla 79,6 puan seviyesine çıktı.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %11,3 artışla 60,9 puan seviyesine çıkarken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Ekim ayına kıyasla %0,9 yükselişle 105 puan seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %1 düşerek 23,3 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %5,4 artarak 14,9 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.