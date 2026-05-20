Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Mayıs ayında %0,3 arttı

Çarşamba, 20 Mayıs 2026 14:45:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Nisan ayında 85,5 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Mayıs ayında aylık %0,3 artarak 85,8 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Nisan ayında %0,5 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 55,6 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %3,9 artışla 81,4 puan seviyesine çıktı.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %0,5 yükselişle 55,6 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Nisan ayına kıyasla yatay seyrederek 104,4 puan seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %1,5 artarak 26,9 puan seviyesine çıkarken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %5,1 azalarak 16,5 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


