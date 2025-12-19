Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Aralık ayında %1,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Kasım ayında 85 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Aralık ayında aylık %1,8 düşerek 83,5 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Kasım ayında %1,6 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %3 düşüşle 54,4 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %1,8 azalışla 78,2 puan seviyesine geriledi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %3,2 artışla 62,8 puan seviyesine çıkarken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Kasım ayına kıyasla %2,3 düşüşle 102,6 puan seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %3,8 artarak 24,2 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %1,9 artarak 15,2 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.