Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Şubat ayında %2,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Ocak ayında 83,7 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Şubat ayında aylık %2,3 artarak 85,7 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Ocak ayında %0,3 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 düşüşle 57,2 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %0,1 azalışla 81,4 puan seviyesine geriledi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %7,6 artışla 53,8 puan seviyesine çıkarken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Ocak ayına kıyasla %1,3 yükselişle 103,2 puan seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %1,8 artarak 23,6 puan seviyesine yükselirken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %3 artarak 15,3 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.