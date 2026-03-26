Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Mart ayında %0,8 azaldı

Perşembe, 26 Mart 2026 12:08:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Şubat ayında 85,7 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Mart ayında aylık %0,8 düşerek 85 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Şubat ayında %2,3 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Mart ayında bir önceki aya kıyasla %3,1 artışla 59 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %2,9 azalışla 79,1 puan seviyesine geriledi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %2,8 artışla 55,3 puan seviyesine çıkarken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Şubat ayına kıyasla %0,5 düşüşle 102,7 puan seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %0,3 azalarak 23,5 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %2,7 artarak 15,8 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Şubat ayında %2,3 arttı

19 Şub | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Ocak ayında %0,3 arttı

22 Oca | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Aralık ayında %1,8 düştü

19 Ara | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Kasım ayında %1,6 arttı

26 Kas | Çelik Haberler

TÇÜD: Kapasite kullanımının artması ve rekabet gücünün korunması mevcut konjonktürde önem taşıyor

03 Kas | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Ekim ayında %0,3 düştü

23 Eki | Çelik Haberler

PS İskenderun: Üreticiler faiz yükü ve zayıf talep karşısında ayakta kalmaya çalışıyor

08 Eki | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Eylül ayında %0,4 azaldı

23 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Ağustos ayında %0,9 arttı

22 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Temmuz ayında %1,8 düştü

23 Tem | Çelik Haberler





