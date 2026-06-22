Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Haziran ayında %2,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Mayıs ayında 85,8 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Haziran ayında aylık %2,5 artarak 87,9 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Mayıs ayında %0,3 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %2,4 artarak 56,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %3,1 artışla 83,9 puan seviyesine çıktı.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %5,6 yükselişle 58,7 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Mayıs ayına kıyasla %1,4 artışla 105,9 puan seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %0,3 düşerek 26,9 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %2,8 azalarak 16 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.