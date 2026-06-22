 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye...

Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Haziran ayında %2,5 arttı

Pazartesi, 22 Haziran 2026 12:11:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Mayıs ayında 85,8 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Haziran ayında aylık %2,5 artarak 87,9 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Mayıs ayında %0,3 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %2,4 artarak 56,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %3,1 artışla 83,9 puan seviyesine çıktı.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %5,6 yükselişle 58,7 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Mayıs ayına kıyasla %1,4 artışla 105,9 puan seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %0,3 düşerek 26,9 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %2,8 azalarak 16 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Mayıs ayında %0,3 arttı

20 May | Çelik Haberler

TÇÜD: 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye çelik üretiminde büyüme sürerken, dış ticaret dengesi zayıfladı

05 May | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Nisan ayında %0,5 arttı

24 Nis | Çelik Haberler

Bursa PS: Talep var ama karar yok, yassı çelik piyasasında bekle-gör dönemi

08 Nis | Çelik Haberler

Serdar Başoğlu: Küresel arz fazlası ve korumacılık çelik sektörünün yeni dengesini belirliyor

08 Nis | Çelik Haberler

Bursa PS: Çelik-otomotiv ilişkisi artık yalnızca maliyet değil, strateji meselesi

08 Nis | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Mart ayında %0,8 azaldı

26 Mar | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Şubat ayında %2,3 arttı

19 Şub | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2026’nın Ocak ayında %0,3 arttı

22 Oca | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Aralık ayında %1,8 düştü

19 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis