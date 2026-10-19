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Türkiye ETS kapsamında İzleme Metodolojisi Planlarının sunulacağı son tarihi 2027'nin Ocak ayına kadar erteledi

Pazartesi, 19 Ekim 2026 14:09:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) pilot aşamasına katılan işletmelerin ilk İzleme Metodolojisi Planlarını (İMP) sunmaları için belirlenen süre 27 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.

13 Ekim 2026 tarihli ve 18814 sayılı Olur'a göre söz konusu süre uzatımı, 27 Ağustos 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye ETS Yönetmeliği'nin Geçici 3. Maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

İMP'ler üretim verilerinin raporlanmasına ilişkin yöntemleri belirliyor

Yönetmelik kapsamında ETS'nin pilot aşamasına dahil olan işletmelerin, üretimle ilgili verilerin toplanması, ölçülmesi ve izlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklayan tesise özgü İMP'ler hazırlaması gerekiyor. İklim Değişikliği Başkanlığına sunulması gereken söz konusu planlar, üretim hacimlerinin belirlenmesine ve emisyonların ilgili üretim süreçlerine dağıtılmasına yönelik yöntemleri ortaya koyuyor. Planlar ayrıca yıllık faaliyet seviyesi raporlarının temelini oluşturuyor.

Çelik üreticileri açısından İMP, üretim hacimlerinin belirlenmesinde ve emisyonların ilgili üretim süreçlerine dağıtılmasında kullanılan kayıtları ve hesaplama yöntemlerini tanımlıyor. İşletmelere ücretsiz verilecek emisyon tahsisatlarının miktarı belirlenirken üretim faaliyet seviyeleri dikkate alındığından söz konusu planlar, Türkiye ETS'si kapsamında ücretsiz tahsisatların dağıtılması açısından da önem taşıyor.

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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