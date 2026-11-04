ÇİB ile CARES AB ve İngiltere'nin SKDM düzenlemelerine uyum için iş birliği yapacak

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Türk çelik ihracatçılarının Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) düzenlemelerine hazırlanmasını desteklemek amacıyla uluslararası sertifikasyon ve doğrulama kuruluşu CARES (Certification Authority for Reinforcing Steels) ile iş birliği deklarasyonu imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre karbonla ilgili düzenlemelere yönelik farkındalığı artırmak, teknik bilgilere erişimi kolaylaştırmak ve ihracatçıların uyum ve doğrulama gerekliliklerini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla söz konusu deklarasyon, ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dalbeler ve CARES Operasyon Direktörü Ayhan Tuğrul tarafından imzalandı. İki kuruluş, ÇİB üyelerine SKDM gereklilikleri, uygulama takvimleri ve doğrulama prosedürleri hakkında bilgi sağlamak üzere birlikte çalışacak.

SKDM bilgilendirme toplantıları ve çalıştaylar düzenlenecek

Anlaşma kapsamında ÇİB ve CARES'in Türk çelik ihracatçılarına yönelik olarak AB ve İngiltere SKDM düzenlemeleri ile ilgili doğrulama gerekliliklerine odaklanan ortak bilgilendirme toplantıları, çevrim içi seminerler ve çalıştaylar düzenleyeceği belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin çelik ihracatını etkileyen uluslararası mevzuat gelişmelerine ilişkin ticari nitelik taşımayan genel bilgilerin paylaşılacağı, böylece şirketlerin değişiklikleri takip etmelerine ve yaklaşan uyum yükümlülüklerine hazırlanmalarına olanak tanınacağı dile getirildi.

CARES'in teknik içerik desteği sağlayacağı ve her iki kuruluşun da SKDM uygulama takvimleri, doğrulama hazırlıkları ve sektörle ilgili diğer gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgi paylaşacağı aktarıldı. ÇİB, iş birliğinin Türk çelik ihracatçılarının doğrulama gerekliliklerini daha iyi anlamalarına ve gerekli hazırlıkları zamanında yapmalarına yardımcı olmayı amaçladığını vurguladı.

Deklarasyonda CARES'in doğrulama faaliyetlerini ISO/IEC 17029 ve ISO 14064-3 standartlarına uygun olarak bağımsız ve tarafsız şekilde yürütmeye devam edeceği paylaşıldı. İş birliğinin CARES'in doğrulama süreçlerinin kapsamını, ayrıntı düzeyini veya sonuçlarını etkilemeyeceğinin altı çizildi.