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Çolakoğlu Metalurji 2025'te emisyon yoğunluğunu %17,8 azaltarak hedefine bir yıl önceden ulaştı

Çarşamba, 30 Eylül 2026 15:06:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik üreticisi Çolakoğlu Metalurji tarafından yayımlanan 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nda Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon yoğunluğunun yıllık %17,8 azaltıldığı ve 2026 için belirlenen %13'lük azaltım hedefinin bir yıl erken gerçekleştirildiği bildirildi.

Şirketin Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon yoğunluğunun bir metrik ton sıvı çelik başına 0,309 tCO₂e seviyesine gerilediği ve 2026 yılı için belirlenen azaltım hedefinin 4,8 puan üzerine çıktığı ifade edildi. Elektrik ark ocağı teknolojisi ve hurda bazlı üretim modeliyle faaliyet gösteren Çolakoğlu Metalurji, karbonsuzlaşma, enerji ve kaynak verimliliği ile döngüselliğin yıl boyunca temel sürdürülebilirlik öncelikleri arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.

Enerji ve su yoğunluğu 2025 yılında geriledi

Şirket, 2025 yılında ilk kez CDP İklim Değişikliği Raporlaması kapsamında değerlendirilerek B notu aldığını dile getirdi. İklimle bağlantılı risk ve fırsatlara ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme gerçekleştirerek 2°C'nin altındaki bir iklim senaryosunu dikkate alan risk ve fırsat haritası hazırladığına dikkat çekti. Nihai sıvı çelik üretiminde bir metrik ton başına enerji yoğunluğunu %2,24, sıvı ham çelik üretiminde bir metrik ton başına su yoğunluğunu ise %11,01 azalttığını kaydetti.

2025 yılında Çolakoğlu Metalurji, bir önceki yıla kıyasla %24,79 artışla 411.224 mt atığı geri kazandığını aktardı. Geri dönüştürülmüş içerik oranının yassı mamullerde %79,26, uzun mamullerde ise %95,19 seviyelerinde yer aldığının altını çizdi. Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında çubuk haddehanesinde 2,1 MWp kapasiteli çatı üstü güneş enerjisi santralini 2025'in Temmuz ayında devreye aldığını paylaşan şirket, üretim verimliliğini ve enerji kullanımını iyileştirmek amacıyla aynı yıl içerisinde Manyetik Karıştırıcı Projesi'ni hayata geçirdiğine dikkat çekti.

SKDM hazırlıkları hızlandırıldı

Çolakoğlu Metalurji, 2025 yılında AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) yönelik hazırlıklarını da hızlandırdığını vurguladı. Emisyonlarını düzenli olarak hesaplayarak müşterilerine üç aylık emisyon verileri sunmaya başlarken, tedarikçilerini çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine göre değerlendirdiğinin ve tedarik zinciri emisyonlarını izlemeye yönelik çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

Ayrıca şirket, 2025 yılında 16 yeni çelik kalitesi geliştirdiğini de belirtirken, sürdürülebilirlik stratejisi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri kapsamında emisyon azaltımı, enerji ve kaynak verimliliği ile operasyonel iyileştirmelere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SKDM Çolakoğlu 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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