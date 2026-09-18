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EUROFER ile Türk çelik üreticileri SKDM ve sektörün rekabet gücünü görüştü

Cuma, 18 Eylül 2026 11:34:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik, Boru ile Metal Dağıtım ve Ticaret Federasyonu (EUROMETAL) tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Başkanı Henrik Adam, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı (SKDM), karbon maliyetlerini ve Avrupa pazarına tedarik sağlayan çelik üreticilerinin rekabet gücünü görüşmek üzere İstanbul'da Türkiye çelik sektörünün üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

ALMAMET International Group'un Çırağan Sarayı Kempinski'de ev sahipliği yaptığı toplantının Türk çelik üreticileri ve sektör kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra Avrupa çelik sektörünün temsilcilerini bir araya getirdiği ifade edildi. Toplantının ardından yapılan açıklamaya göre Adam, EUROFER'in AB'nin karbonla ilgili düzenleyici çerçevesi ve SKDM'nin uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Katılımcılar ayrıca Avrupa çelik sektörünün görünümünü ve sektörü etkilemesi beklenen piyasa ve rekabet koşullarını görüştü.

SKDM maliyetleri ve uyum gereklilikleri ele alındı

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla SKDM, demir-çelik dahil olmak üzere karbon yoğun çeşitli sektörlerden AB'ye yapılan ihracatı kapsayacak şekilde nihai uygulama dönemine girdi. Mekanizma kapsamında AB'li ithalatçılarının gömülü emisyonları bildirmesi ve bu emisyonlara karşılık gelen sayıda SKDM sertifikasını teslim etmesi gerekiyor. Üretimin gerçekleştiği ülkede karbon fiyatı ödenmişse gerekli belgelerin sunulması halinde bu tutar SKDM yükümlülüğünden düşülebiliyor.

Toplantıda katılımcıların SKDM ile bağlantılı maliyetlerin ve uyum gerekliliklerinin AB'deki müşterilere tedarik sağlayan Türk çelik üreticileri üzerindeki potansiyel etkisini görüştüğü bildirildi. Emisyon yönetimi, daha düşük emisyonlu çelik üretimine yönelik yatırımlar, çevresel performans ve AB'nin gelişen iklim ve ticaret politikalarının etkilerinin de ele alındığı aktarıldı. Katılımcıların ayrıca Avrupa çelik pazarına erişimde karbon yoğunluğunun ve mevzuata uyumun giderek artan önemini değerlendirdiği de vurgulandı.

Önde gelen Türk çelik üreticileri toplantıya katıldı

Toplantıya Çolakoğlu Metalurji CEO'su ve Dünya Çelik Birliği Başkanı Uğur Dalbeler, Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan'ın katıldığı dile getirildi.

İzmir Demir Çelik, Diler Holding, Kardemir Çelik, HABAŞ, Hasçelik, Tata Steel Ticaret ve Kroman Çelik temsilcilerinin de katıldığı toplantıda ALMAMET International Group'un Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Karl Koehler, CEO'su Tolga İmrağ ve Metser Demir Çelik'in kurucusu Sezai Atay'ın da yer aldığı paylaşıldı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SKDM İDÇ Tata Steel Habaş Kroman Tosyalı Hasçelik Çolakoğlu 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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