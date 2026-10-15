Hasçelik Osmaneli tesisinin 2025 yılı emisyon verilerine yönelik SKDM ön doğrulama sürecini tamamladı

Çelik üreticisi Hasçelik, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) yönelik hazırlıkları kapsamında uluslararası test, denetim ve belgelendirme şirketi SGS'nin Osmaneli'deki çelik tesisinin 2025 yılı emisyon verilerine ilişkin ön doğrulama sürecini tamamladığını duyurdu.

SGS'nin bildirilen verilerin doğruluğunu değerlendirmek amacıyla tesisin emisyon hesaplamalarını ve destekleyici belgelerini incelediği ifade edildi. Akreditasyon kapsamında olmayan ön doğrulamada raporda yer alan tespitler saklı kalmak kaydıyla emisyon verilerinin gerçeğe uygun şekilde sunulduğu sonucuna varıldığı aktarıldı. İnceleme kapsamında ayrıca şirketin emisyon izleme ve kontrol süreçlerinde iyileştirme yapılabilecek alanların belirlendiği aktarıldı.

Emisyon raporlaması ve tedarik zinciri şeffaflığı güçlendiriliyor

Hasçelik, söz konusu değerlendirmenin çelik ürünleriyle bağlantılı emisyonlara ilişkin şeffaflığın artırılması yönünde atılan bir diğer adım olduğuna dikkat çekti. Bu değerlendirmenin müşterilerin tedarik zincirlerine ilişkin daha fazla bilgi edinmesini sağladığını dile getirdi.

Ayrıca müşterilerin SKDM raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerine ve tedarik zinciri şeffaflığını artırmalarına destek olmak amacıyla emisyon raporlama uygulamalarının güçlendirilmeye devam edeceği kaydedildi.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, Hasçelik 0 tesisinde gerçekleştirilen ön doğrulama denetimini de tamamlamıştı.