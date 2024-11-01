Türkiye demir-çelik sektörünün ihracatı siparişlerdeki artışla Eylül’de yükseldi

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) verilerine göre Eylül ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı, yıllık %2,9 artışla 1 milyar $ olurken çelik sektörü yıllık %7,5 artışla 1,5 milyar $’lık ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu iki sektörün ülkenin toplam ihracatındaki payı %13 olarak kaydedildi.

Eylül ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ilk sırada yer alan ülke 196 milyon $ ile Romanya oldu. Romanya’yı 184 milyon $ ile Almanya, 155 milyon $ ile İtalya takip etti. Buna ek olarak Ağustos’ta olduğu gibi demir-çelik sektörü Eylül ayında da Avrupa'nın ilgi odağı oldu. Sektörün, Portekiz, İtalya, İspanya, İngiltere ve Romanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde rekor ihracat artışları elde ettiği bildirildi. ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Özellikle Avrupa pazarından aldığımız siparişler ve buna ilaveten başta Cezayir olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen talep, sektörümüzdeki toparlanma sürecini hızlandırdı. Yakaladığımız bu ivmeyle, yılın son çeyreğinde de başarılı performans göstereceğimize inanıyoruz. Aldığımız pozitif enerjiyle birlikte önümüzdeki yıl rekorlarla dolu bir yıl olan 2021’i yakalamak için çaba göstereceğiz,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu dönemde Akdenizli çelik üreticilerinin demir ve demir dışı metal ihracatı yıllık %0,6 düşüşle 63 milyon $, çelik ihracat ise %69 gibi rekor bir artışla 243 milyon $ oldu.