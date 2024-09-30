Türkiye demir-çelik sektörü Ağustos'ta birçok Avrupa ülkesinde rekor ihracat artışı elde etti

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) verilerine göre Ağustos ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı, yıllık %1,5 artışla 1,1 milyar $ olurken çelik sektörü yıllık %5,5 artışla 1,4 milyar $’lık ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu iki sektörün ülkenin toplam ihracatındaki payı %11,3 olarak kaydedildi. Ağustos ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ilk sırada yer alan ülke 190,1 milyon $ ile Almanya oldu. Almanya’yı 147,9 milyon $ ile İtalya, 127,5 milyon $ ile Romanya takip etti. Buna ek olarak Ağustos ayında demir-çelik sektörü Avrupa'nın ilgi odağı oldu. Artan siparişleri değere çeviren sektörün, İtalya, İngiltere, İspanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde rekor ihracat artışları elde ettiği bildirildi.

Öte yandan söz konusu dönemde Akdenizli çelik üreticilerinin demir ve demir dışı metal ihracatı yıllık %7,2 artışla 64,7 milyon $, çelik ihracat ise %63 gibi rekor bir artışla 220,1 milyon $ oldu.

Söz konusu aya ilişkin ihracat verilerini değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, çelik sektörü ihracatındaki kesintisiz büyümeye dikkat çekerken yılın ikinci yarısında demir ve demir dışı metaller ihracatında da pozitif bir ivmenin yakalandığının altını çizdi. Tosyalı, “Geçen yıl sektörlerimiz açısından en kötü senaryoları yaşadık, bu yıl hem yeni yatırımların devreye girmesi hem de üretim hacmimizin artması ile toparlanma sürecine girdik. En büyük pazarımız olan Avrupa'dan aldığımız siparişler ve ihracat artışları moral verici. Yılı en iyi şekilde kapatıp, gelecek yıl daha iyi performans göstermeyi arzu ediyoruz. Hedefimiz ihracatta en iyi yılımız olan 2021 performansını yakalamak, hatta geçmek olmalı,” ifadelerini kullandı.