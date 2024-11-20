Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Eylül döneminde %9,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %30,7 artış ve yıllık %2,9 düşüşle 213.453 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %25,7 artış ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %14 düşüşle 179,95 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye ’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %9,3 artışla 1.544.529 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,9 artışla 1,44 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %33,6 artışla 307.715 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 144.845 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 115.669 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 230.410 307.715 33,6 57.764 66.455 15 İngiltere 122.518 144.845 18,2 24.692 29.206 18,3 ABD 73.988 115.669 56,3 7.629 3.034 -60,2 Irak 113.641 105.448 -7,2 19.893 19.147 -3,8 Belçika 60.592 68.547 13,1 8.279 8.834 6,7 İtalya 47.242 65.812 39,3 6.901 10.318 49,5 Gürcistan 38.011 64.189 68,9 4.041 7.941 96,5 Mısır 31.232 54.906 75,8 8.072 632 -92,2 Almanya 43.286 53.652 23,9 5.551 6.381 15 Estonya 18.063 43.236 139,4 2.573 812 -68,4