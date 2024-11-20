Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Eylül döneminde %9,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %30,7 artış ve yıllık %2,9 düşüşle 213.453 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %25,7 artış ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %14 düşüşle 179,95 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %9,3 artışla 1.544.529 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,9 artışla 1,44 milyar $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %33,6 artışla 307.715 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 144.845 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 115.669 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2023
|
Ocak-Eylül 2024
|
Yıllık değişim
|
Eylül 2023
|
Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Romanya
|
230.410
|
307.715
|
33,6
|
57.764
|
66.455
|
15
|
İngiltere
|
122.518
|
144.845
|
18,2
|
24.692
|
29.206
|
18,3
|
ABD
|
73.988
|
115.669
|
56,3
|
7.629
|
3.034
|
-60,2
|
Irak
|
113.641
|
105.448
|
-7,2
|
19.893
|
19.147
|
-3,8
|
Belçika
|
60.592
|
68.547
|
13,1
|
8.279
|
8.834
|
6,7
|
İtalya
|
47.242
|
65.812
|
39,3
|
6.901
|
10.318
|
49,5
|
Gürcistan
|
38.011
|
64.189
|
68,9
|
4.041
|
7.941
|
96,5
|
Mısır
|
31.232
|
54.906
|
75,8
|
8.072
|
632
|
-92,2
|
Almanya
|
43.286
|
53.652
|
23,9
|
5.551
|
6.381
|
15
|
Estonya
|
18.063
|
43.236
|
139,4
|
2.573
|
812
|
-68,4
Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: