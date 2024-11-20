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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Eylül döneminde %9,3 yükseldi

Çarşamba, 20 Kasım 2024 10:42:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %30,7 artış ve yıllık %2,9 düşüşle 213.453 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %25,7 artış ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %14 düşüşle 179,95 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %9,3 artışla 1.544.529 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,9 artışla 1,44 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %33,6 artışla 307.715 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 144.845 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 115.669 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

230.410

307.715

33,6

57.764

66.455

15

İngiltere

122.518

144.845

18,2

24.692

29.206

18,3

ABD

73.988

115.669

56,3

7.629

3.034

-60,2

Irak

113.641

105.448

-7,2

19.893

19.147

-3,8

Belçika

60.592

68.547

13,1

8.279

8.834

6,7

İtalya

47.242

65.812

39,3

6.901

10.318

49,5

Gürcistan

38.011

64.189

68,9

4.041

7.941

96,5

Mısır

31.232

54.906

75,8

8.072

632

-92,2

Almanya

43.286

53.652

23,9

5.551

6.381

15

Estonya

18.063

43.236

139,4

2.573

812

-68,4

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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