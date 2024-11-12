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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Eylül döneminde %16,7 düştü

Salı, 12 Kasım 2024 11:00:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık yatay seyrederek ve yıllık %197,6 artışla 273.074 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %17,9 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %235,4 artışla 175,02 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %16,7 düşüşle 2.130.082 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19,4 düşüşle 1,23 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 447.444 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 382.670 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve 274.089 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

1.162.716

447.444

-61,5

48.533

66.294

36,6

Malezya

163.391

382.670

134,2

101.120

67.147

-33,6

Endonezya

-

274.089

-

-

50.230

-

Cezayir

422.808

233.700

-44,7

-

-

-

Ukrayna

57.425

140.222

144,2

9.547

31.709

232,1

Suudi Arabistan

-

106.319

-

-

-

-

İran

101.920

76.998

-24,5

7.422

-

-

Pakistan

35.660

68.170

91,2

843

3.759

345,9

Azerbaycan

77.519

52.828

-31,9

465

436

-6,2

Vietnam

-

43.854

-

-

-

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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