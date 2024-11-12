Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Eylül döneminde %16,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık yatay seyrederek ve yıllık %197,6 artışla 273.074 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %17,9 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %235,4 artışla 175,02 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %16,7 düşüşle 2.130.082 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19,4 düşüşle 1,23 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 447.444 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 382.670 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve 274.089 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2023
|
Ocak-Eylül 2024
|
Yıllık değişim
|
Eylül 2023
|
Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Rusya
|
1.162.716
|
447.444
|
-61,5
|
48.533
|
66.294
|
36,6
|
Malezya
|
163.391
|
382.670
|
134,2
|
101.120
|
67.147
|
-33,6
|
Endonezya
|
-
|
274.089
|
-
|
-
|
50.230
|
-
|
Cezayir
|
422.808
|
233.700
|
-44,7
|
-
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
57.425
|
140.222
|
144,2
|
9.547
|
31.709
|
232,1
|
Suudi Arabistan
|
-
|
106.319
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İran
|
101.920
|
76.998
|
-24,5
|
7.422
|
-
|
-
|
Pakistan
|
35.660
|
68.170
|
91,2
|
843
|
3.759
|
345,9
|
Azerbaycan
|
77.519
|
52.828
|
-31,9
|
465
|
436
|
-6,2
|
Vietnam
|
-
|
43.854
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: