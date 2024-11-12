Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Eylül döneminde %16,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık yatay seyrederek ve yıllık %197,6 artışla 273.074 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %17,9 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %235,4 artışla 175,02 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye 'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %16,7 düşüşle 2.130.082 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19,4 düşüşle 1,23 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 447.444 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 382.670 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve 274.089 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.162.716 447.444 -61,5 48.533 66.294 36,6 Malezya 163.391 382.670 134,2 101.120 67.147 -33,6 Endonezya - 274.089 - - 50.230 - Cezayir 422.808 233.700 -44,7 - - - Ukrayna 57.425 140.222 144,2 9.547 31.709 232,1 Suudi Arabistan - 106.319 - - - - İran 101.920 76.998 -24,5 7.422 - - Pakistan 35.660 68.170 91,2 843 3.759 345,9 Azerbaycan 77.519 52.828 -31,9 465 436 -6,2 Vietnam - 43.854 - - - -