Türkiye’nin slab ithalatı Ocak-Eylül döneminde %33,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin slab ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %11,1 ve yıllık %98,8 artışla 336.387 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %5,5 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %87 artışla 175,02 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye 'nin slab ithalatı yıllık %33,4 artışla 2.721.340 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,4 artışla 1,49 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok slab ithal ettiği ülke 1.022.557 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 1.005.653 mt slab ihraç eden Malezya ve 234.038 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye ’nin en çok slab ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.255.577 1.022.557 -18,6 90.361 152.529 68,8 Malezya 238.182 1.005.653 322,2 27.133 36.157 33,3 Endonezya 81.216 234.038 188,2 - 103.788 - Suudi Arabistan 48.545 151.705 212,5 - - - Umman - 125.068 - - 18.340 - Vietnam 52.091 101.131 94,1 - - - Cezayir - 50.626 - - 25.483 - Hindistan 29.228 25.394 -13,1 - - - Çin 29.910 5.075 -83,0 - - - İran - 87 - - 87 -