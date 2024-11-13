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Türkiye’nin slab ithalatı Ocak-Eylül döneminde %33,4 yükseldi

Çarşamba, 13 Kasım 2024 11:03:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin slab ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %11,1 ve yıllık %98,8 artışla 336.387 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %5,5 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %87 artışla 175,02 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %33,4 artışla 2.721.340 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,4 artışla 1,49 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke 1.022.557 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 1.005.653 mt slab ihraç eden Malezya ve 234.038 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok slab ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

1.255.577

1.022.557

-18,6

90.361

152.529

68,8

Malezya

238.182

1.005.653

322,2

27.133

36.157

33,3

Endonezya

81.216

234.038

188,2

-

103.788

-

Suudi Arabistan

48.545

151.705

212,5

-

-

-

Umman

-

125.068

-

-

18.340

-

Vietnam

52.091

101.131

94,1

-

-

-

Cezayir

-

50.626

-

-

25.483

-

Hindistan

29.228

25.394

-13,1

-

-

-

Çin

29.910

5.075

-83,0

-

-

-

İran

-

87

-

-

87

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok slab ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Slab Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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