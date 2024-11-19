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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,5 geriledi

Salı, 19 Kasım 2024 10:50:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %118,6 artış ve yıllık %41,6 düşüşle 72.206 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %116,1 artış ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %40,2 düşüşle 30,83 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %6,5 düşüşle 951.304 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,3 düşüşle 420,68 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 628.534 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 124.072 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 72.396 mt ihracat yapan Ukrayna takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

715.595

628.534

-12,2

70.443

49.005

-30,4

Kazakistan

-

124.072

-

-

23.201

-

Ukrayna

109.294

72.396

-33,8

32.714

-

-

Güney Afrika

8.000

40.094

401,2

-

-

-

Hindistan

74.418

35.200

-52,7

512

-

-

Brezilya

54.762

26.310

-52

-

-

-

Endonezya

-

19.472

-

-

-

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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