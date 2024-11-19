Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %118,6 artış ve yıllık %41,6 düşüşle 72.206 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %116,1 artış ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %40,2 düşüşle 30,83 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye 'nin pik demir ithalatı yıllık %6,5 düşüşle 951.304 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,3 düşüşle 420,68 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 628.534 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 124.072 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 72.396 mt ihracat yapan Ukrayna takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye ’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 715.595 628.534 -12,2 70.443 49.005 -30,4 Kazakistan - 124.072 - - 23.201 - Ukrayna 109.294 72.396 -33,8 32.714 - - Güney Afrika 8.000 40.094 401,2 - - - Hindistan 74.418 35.200 -52,7 512 - - Brezilya 54.762 26.310 -52 - - - Endonezya - 19.472 - - - -