Türkiye çelik sektörünün ihracat değeri bu yıl 20 milyar $’ı geçebilir

Cuma, 17 Eylül 2021 14:49:47 (GMT+3) | İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından düzenlenen “Çelik İhracatının Liderleri” ödül töreninde konuşan ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türkiye çelik sektörünün, ihracat pazarlarını çeşitlendirerek büyüdüğünü ve bu yılın ilk sekiz ayında ulaşılan ihracat değerinin, geçtiğimiz yılın toplamının üzerine çıktığını ifade etti. Bu yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin çelik ihracat değeri 13,2 milyar $ olurken, bu değer 2020 yılında 12,6 milyar $ seviyesinde yer alıyordu. Hacim bazında bakıldığında, yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin çelik ihracatı, 2020 yılının tamamında kaydedilen 20,3 milyon mt’a kıyasla 15,3 milyon mt seviyesine ulaştı.

ÇİB Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, “Yılı büyük bir rekorla kapatacağımızı öngörüyoruz. Miktarda 23-24 milyon mt’a ve bunun karşılığında da tahmini 20-22 milyar $’lık bir ihracat rakamına ulaşacağımızı hesaplıyoruz. Sektörümüz, ülkemizin otomotiv, tekstil ve kimyadan sonra dördüncü büyük ihracat kalemi. Ancak değer bazında gerçekleştirdiğimiz ihracatımızla Ağustos ayında otomotiv sektörüne ufak bir farkla birinciliği kaptırdık. Türkiye ihracatındaki payımızı tekrar %10’un üzerine çıkardık. Amacımız Eylül ayında birinciliğe ulaşmak,” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye çelik sektörünün ABD’nin ve AB’nin uyguladığı ticaret politikaları nedeniyle geçirdiği zor zamanlara rağmen bu yıl büyük bir başarı elde edebileceğini ifade etti. Sektörün 50 milyon mt kapasitesi ve yaklaşık 40 milyon mt üretimi olduğunu söyleyen Turagay, önümüzdeki üç yıl içinde çelik sektöründe çok büyük yatırımlar yapılacağını belirtti.

Kısa zaman içerisinde devreye girecek yatırımlarla Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük yatırımcısı olacağını söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, “Ağustos ayında yakaladığımız başarı Eylül ayında gelecek rakamlarla birlikte tarihe geçecek” ifadelerini kullandı.

Toplamda 121 adet ödülün dağıtıldığı Çelik İhracatının Liderleri Ödül Töreni’nde 2019 ve 2020 yıllarında tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve DİLER oldu.