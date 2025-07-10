PASİD: Türkiye’deki düşük karbonlu çelik üretimi AB’ye ihracatta rekabet avantajı sağlıyor

Türkiye, düşük karbonlu çelik üretimiyle AB'deki karbon vergisi yükünü azaltıyor, yeşil dönüşümle ihracatta rekabet avantajı elde ediyor. Tayvan’da düzenlenen Çelik Endüstrisi Tedarik Zinciri Uluslararası Forumu’nda Türkiye çelik ile paslanmaz çelik sektörünün üretim kabiliyetleri ve Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında yürütülen yeşil dönüşüm çalışmalarına dair kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği (PASİD) üyesi ve Komtrade Paslanmaz Çelik Genel Müdürü Barış Yılmaz, Türkiye’nin düşük karbonlu çelik üretiminde dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin mevcut üretim yapısı ve projelendirilmiş yeşil dönüşüm adımları sayesinde AB gibi sıkı çevresel regülasyonlara sahip pazarlarda önemli bir rekabet gücünün olduğunu ve SKDM kapsamında daha az karbon vergisi ödeyeceğini söyleyen Yılmaz, “Sektör olarak doğru planlamalarla dünyada karbon emisyonunu en hızlı düşüren ülkelerden biri olabiliriz,” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de çelik üretiminin %70’i elektrik ark ocaklı sistemle gerçekleşiyor. Bu oran, dünya ortalamasının üzerinde olup daha düşük karbon emisyonu sağlıyor. Yılmaz’a göre bu üretim yapısı, Türkiye’yi çelik üretiminin sırasıyla %25 ve %10’unu elektrik ark ocağında gerçekleştiren Güney Kore ve Vietnam gibi ülkelerden ayrıştırıyor.